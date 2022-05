Der Gesundheitsdienstleister The Good Clinic legt viel Wert auf ausgeprägte Kommunikation mit seinen Patienten. Digital Signage ist dabei maßgeblich. Jede der sechs Kliniken im Bundesstaat Minnesota in den USA ist vom Willkommensbereich bis zu den Behandlungszimmern mit Displays ausgestattet. Sie sollen das präventive Gesundheitsmodell von The Good Clinic mit informativen und motivierenden Inhalten unterstreichen. Bei der Suche nach einer ausgereiften Software-Lösung entschied sich der Konzern für Carousel Digital Signage. Unter anderem überzeugte die Skalierbarkeit und die Nutzerfreundlichkeit der Plattform.

Cloud-Software für Wachstumspläne

The Good Clinic plant auch außerhalb der Bundesstaatsgrenzen zu wachsen: Bis zu 40 weitere Niederlassungen sollen in den nächsten Jahren USA-weit eröffnen. Das bedeutet unter anderem, dass laufend neue Screens dazukommen, die in das Digital Signage-Netz eingebunden werden müssen. In allen Kliniken werden in den Empfangsbereichen Brightsign-Mediaplayer genutzt, in den Beratungsräumen Carousel-Express-Player, die in den Displays integriert sind. Mario Rodriguez, Director of Technology der Klinikkette, nutzt nach eigener Aussage Cloud-Dienste wo immer möglich. Als Vorteil der Carousel Cloud nennt er, dass sich schnell und einfach neue Mediaplayer zum Netz hinzufügen und registrieren lassen.

Zentrale Verwaltung, diverser Content

Laut Mario Rodriguez bietet die Cloud-Plattform von Carousel zentralisierte Verwaltungsfunktionen, was den Konzern bei seinen Wachstumsplänen unterstützt. Trotzdem sollte jeder Standort die volle Kontrolle über den lokalen Digital Signage-Content behalten. „Unser vorheriges System war sehr einfach. Wir brauchten fortgeschrittenere Funktionen, um unterschiedlichen Content in den verschiedenen Zonen zu zeigen“, erklärt Mario Rodriguez. Mit der Carousel-Lösung lasse sich nun effizienter arbeiten: Neue Inhalte hinzufügen benötige nun nur zwei Minuten statt vorher zwei Stunden.

Usability und Branding

Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl war laut Mario Rodriguez die Benutzerfreundlichkeit der Carousel-Software. Die Plattform könne vom Marketing-Team intuitiv bedient werden und benötige keine technische Expertise. „Wir können problemlos Inhalte erstellen und sie in den entsprechenden Kliniken bereitstellen.“ Durch das einheitliche Template-Design kann der Screen-Content markenspezifisch gestaltet werden und garantiert Wiedererkennungswert.

Stärkung der persönlichen Kommunikation

Ziel des Digital Signage-Ausbaus bei The Good Clinic ist es, durch gut kurierte Inhalte einen Mehrwert für die Besucher zu schaffen. Das Programm in den Empfangsbereichen beinhaltet unter anderem Gesundheitstipps, Informationen über Veranstaltungen, Erinnerungen für präventive Check-ups und Informationen über Verkaufsprodukte. Zukünftig will der Gesundheitsdienstleister die Kommunikation mit seinen Patienten mithilfe von personalisiertem Digital Signage-Content noch weiter stärken. In den Beratungsräumen soll der Patient bald mit einer Willkommensnachricht begrüßt werden. Danach sollen die Themen auf dem Screen erscheinen, die er mit dem Arzt besprechen möchte.