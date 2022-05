In Sachen LED hat sich in den letzten zwei Jahren viel getan. Auf der ISE 2022 in Barcelona hatten die Hersteller endlich wieder die Gelegenheit, ihre neuesten Lösungen zu präsentieren: MicroLED, Curved LED und neue Rental-Lösungen zählten zu den Messe-Trends. Einer der Besuchermagnete war – neben Samsung „The Wall“ – die neue 8K-LED-Wand von Unilumin.

Zentral platziert präsentierte der chinesische Hersteller auf seinem Stand die neueste MicroLED-Lösung aus der Upanel II-Serie in einem Format von 6,01 mal 3,43 Metern auf. Die Wand verfügt über einen Pixelabstand von 0,79 Millimetern und einer Helligkeit von 800 Nits. Die einzelnen LEDs sind 3-in-1-SMD-Pixel. Mit dieser hohen Auflösung können auf der Unilumin-Wand 8K-Medieninhalte wiedergegeben werden – solche Aufnahmen sind jedoch in der Realität noch rar. Entwickelt wurde die Upanel II-Serie unter anderem für Kontrollräume, TV-Studios und E-Sport-Anwendungen.

Weitere Vorteile der neuen Unilumin-Produktserie soll eine schnelle Datenübertragung durch 5G-Bandbreite und geringer Energie-Verbrauch durch Common-Cathode-Fertigung sein. Gewartet können die LEDs sowohl von der Vorder-, als auch der Rückseite.

Im baden-württembergischen Nürtingen hat Unilumin vergangenes Jahr übrigens einen neuen Showroom eröffnet, in dem sich Kunden die Displays auch außerhalb von Messezeiten in live anschauen können.