Wer auf den Stand von Maverick AV Solutions/Tech Data kam, wusste für einen kurzen Moment nicht, ob er wirklich im frühsommerlichen Barcelona gelandet war. Der Stand wir nämlich liebevoll wie eine verschneite Alpenhütte gestaltet.

Umso schöner: Auch innen wurde die Dekoration konsequent durchgezogen, die Produktpräsentationen des Distributors waren clever in die Gesamt-Experience eingebaut.

Absen-LED für Corporate

Gleich am Eingang des Stands präsentierte Maverick eine LED-Wall des neuen Distributionspartners Absen. Dabei handelte es sich um eine Absen Icon 3-1-Lösung mit Standfuß, die vor allem in Corporate-Umgebungen zum Einsatz kommen kann. Bei einem Format von 138 Zoll, einer Helligkeit von 350 Nits und einem Pixelpitch von 1,5 Millimetern soll die Wall laut Maverick „eine neue Herangehensweise an den Meetingraum ermöglichen“. Für die richtige Meetingraum-Experience ist zudem eine Soundbar und die Chromecast-Funktion integriert.

AV und IT verbinden

Zudem zeigte das Maverick, wie es zukünftig seine zwei Geschäftsfelder, AV/Digital Signage und IT mit Analytics und IOT, stärker verzahnen und Gesamtlösungen anbieten will, die beide Produktlinien in konkreten Anwendungen verbinden. In Barcelona legte man hierfür den Fokus auf kleine, aber feine Smart-Retail-Applikationen. „Die Frage ist, wie wir diese Lösungen in der Distribution skalierbar anbieten können“, erklärte Robert Sasse, Business Manager bei Maverick AV Solutions.

Zu den gezeigten Beispielen gehörte eine Smart-Shelf-Lösung von keonn, die mit RFID-Technologie aus einem Regal genommene Produkte erkennt und dann Produktinformationen auf einem Display abspielt. Auch eine Totemlösung mit dem Wonderstore Capacity Management war zu sehen, bei der Analytics-Daten gesammelt und auf dem Screen grafisch aufbereitet wurden.

Standfuß für Microsoft Hub2s

Außerdem demonstrierte Maverick weitere Corporate-Produkte in Live-Vorführungen seinen Kunden, und eine Ecke des Stands war dem Partner Vision vorenthalten, der Standfußlösungen, unter anderem für das Samsung Flip und das Microsoft Hub2s, präsentierte.