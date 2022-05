Am ISE-Stand von Maxhub fällt als erstes die 220-Zoll-LED-Wand aus der Raptor-Serie auf. Sie verfügt über einen Pixelpitch von 1,5. Laut Gerhard Zawatzki, Senior Business Development Manager, schätzen Kunden an Maxhub LED-Lösungen die flache Bauweise, den passiven Kühlmechanismus und die ausgewogene Graubalance. Im Moment installiert das Unternehmen hauptsächlich Displays in Größen zwischen 120 und 160 Zoll. Das 3-in-1-Design vereinfacht die Steuerung und Installation.

Trotz der Pandemie konnte Maxhub nach seinem Geschäftseinstieg in Deutschland große Kunden für seine Installationen gewinnen – Namen wollte das Unternehmen nicht nennen.

Dennoch war das Akquirierungsgeschäft aufgrund der Coronapandemie schwierig; es fehlte dem Hersteller für Videokollaborationstechnik die Möglichkeit, bei In-person-Terminen Präsenz zu zeigen. Beim Auftritt auf der ISE will Maxhub vor allem sich präsentieren, Kontakte knüpfen – und natürlich die neue Raptor LED-Wall bekannt machen.