Auf der ISE in Barcelona stellt das taiwanesische Unternehmen EZ Cast Pro sein Portfolio an visuellen Display-Technologien vor. Dazu gehören Display- und Softwarelösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und professionelle Installationen.

Unter anderem bringt das Unternehmen den neuen Sender T02+ mit auf die Messe. Dieser baut auf dem Vorgängermodell T02 auf und integriert das BYOM-Konzept. T02+ beinhaltet alle Funktionen des Vorgängers, einschließlich Plug-and-Play, Moderator-Funktion, Split-Screen und Multicasting. Das BYOM-Konzept ermöglicht es Benutzern, ihren Bildschirm lokal zu spiegeln und gleichzeitig ihre Inhalte über Online-Meeting-Anwendungen wie Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet zu teilen.

Neue ProAV-Produkte

Neu ist ebenfalls die Produktlinie EZ Cast ProAV. Die skalierbare Display-Erweiterungslösung ermöglicht Konnektivität über per Ethernet über Kabel oder kabellos über Wlan. Das neue Update, welches Miracast in die Quattropod-Serie einführt, wird auch auf der Messe zu sehen sein, ebenso die Miracast Touch-Back-Funktion der EZ-Cast-Pro-Serie.

„Die Unternehmenswelt hat sich auf hybrides Arbeiten eingestellt und wird sich weiter in diese Richtung bewegen. Deshalb konzentriert sich EZ Cast Pro auf die Entwicklung effektiver und benutzerfreundlicher Display-Lösungen, die kein technisches Fachwissen erfordern“, sagt Stan Chen, Product Director bei EZ Cast Pro.

Stüber Systems ist deutscher Partner von EZ Cast Pro. Am EZ-Cast-Pro-Stand 2J100 in Halle 2 wird er am 11. und 12. Mai ebenfalls präsent sein.