LED-Hersteller Infiled wird auf der ISE sein Prouktportfolio vorstellen und live demonstrieren. Der Stand besteht aus mehr als zehn Installationen für die vertikalen Märkte im Innen- und Außenbereich, die ein breites Spektrum von Anwendungen wie Kontrollräume, XR-Studios, Verleih, Retail, Coporate, DooH und mehr abdecken.

Zu den Produkthighlights gehört eine 4K WP0.9m4-Videowand, die sich für Command-and-Control-Räume eignet, ein voll funktionsfähiges 3x3x3-m-XR-Studio, verschiedene gebogene LED-Displays für Eckinstallationen sowie die transparente Touring-LED-Lösung Titan-X.

Zum ersten Mal in Europa wird Infiled sein Flaggschiff, die WP-Serie für den Innenbereich mit einer 4K-Auflösung, 4-in-1-Technologie und einem Pixelabstand von 0,9 Millimetern vorstellen. Die Gehäuse der LED-Serie können flach oder gebogen sein, um eine verschiedene Installationsanforderungen zu erfüllen. Sie bieten ein Standard-Seitenverhältnis von 16:9 sowie eine Bildwiederholfrequenz von 3840 Hertz. Mit einem Dual-Prozessor und eingebauten redundanten Stromversorgungen ist es für den 24/7-Betrieb ausgelegt. Die Wartung an der Vorderseite kann ohne Demontage des festen Rahmens durchgeführt werden und erfüllt die Anforderungen der EMV-Zertifizierung der Klasse B. Mit einem Rand von nur 29,5 Millimetern und einem intuitiven Montagesystem spart die WP-Serie Platz in kleinen und anspruchsvollen Umgebungen.

Eine weitere Lösung, die Infiled in diesem Jahr präsentieren wird, ist ein 3 x 3 x 3 Meter großes XR-Studio, das aus zwei Infiled DB 2,6-mm-Hintergrundwänden und einem DFII 3,9-mm-Boden besteht. Die Infiled DB-Serie, die mit Bromptons Tessera S8-Prozessorsystem arbeitet, verfügt über eine hohe Abtastrate, eine hohe Bildwiederholrate, sehr niedrige Latenz und exklusiv schwarze LEDs, die einen hohen Kontrast, lebendige Farben und einen filmischen Look ohne Moiré-Effekt gewährleisten sollen. Die DFII-Serie ist Infileds neueste Generation an LED-Bodenteilen und ist für ein Gewicht von bis zu 2.500 Kilogramm pro Quadratmeter ausgelegt. Die XR-Bühne auf der ISE wird von disguise unterstützt. In Kombination schaffen die Produkte eine nahtlose und immersive Umgebung, die herkömmliche Greenscreens ersetzen und die Drehzeit um Prozent reduzieren kann.

Zudem präsentiert Infiled auf der Messe das Mietsystem Titan-X (invidis berichtete).

Neben dem Stand 3B400 steht zudem der EMEA-Showroom in Barcelona jeden Nachmittag Interessenten offen. Die Anmeldung hierfür ist am ISE-Stand möglich.