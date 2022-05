Kurz vor Eröffnung der Weltleitmesse in Barcelona erhalten invidis-Leser exklusive Einblicke in die Geschäftsentwicklung der großen europäischen Integratoren. Zusätzlich analysiert invidis in einer Marktübersicht die Trends und Drivers der Branche. Wir entdecken die Signale im großen Rauschen.

Am Montag ab 14h auf invidis – wie immer unabhängig, neutral und kostenlos.

P.S. Während der ISE, erscheint der invidis-Newsletter an den Messetagen bereits um 8h pünktlich zum Frühstück