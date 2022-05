In wenigen Tagen geht es auch für das invidis Team wieder Richtung Barcelona. Vor Ort ist das vergrößerte invidis-Team mit vielen Aktivitäten wie der DSS ISE, invidis Lounge, Retail Stage und vielem mehr involviert.

Mitgestalten wird invidis auch das tägliche TV-Programm ISE Rise.Live das von der bekannten britischen Moderatorin Rosie Tapner moderiert wird. In der ersten Sendung am Dienstag, 10.05., präsentiert invidis die Digital Signage-Highlights der ISE und in der Sendung am Mittwoch Interviews mit DSS-Speakern von Accenture, Google und Visual Art.

Außerdem berichtet invidis täglich von der ISE mit drei Redakteuren in ausführlichen invidis-Berichten und Messe-Ticker. Wie immer – kostenlos auf invidis.de und im morgendlichen invidis Newsletter, der täglich um 8 Uhr vor Messe verschickt wird.