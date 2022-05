ISE 2022 Mit einem L-Touchdisplay ins All

Exact Solutions präsentierte in Barcelona unter anderem die LED-Wall primetouch No-Y mit einem Pixelabstand von 1,58 Millimetern und einer Helligkeit von 1.200 Nits. Auf dem ISE-Stand wurde die LED-Lösung in einer L-Form gezeigt, in der die Touchlösung ohne vertikale Balken verbaut ist.

Um das Potenzial der Lösung zu zeigen, wurde ein Weltraum-Ambiente erzeugt: Mehrere Anbieter konnten gleichzeitig umherfliegende Raumschiffe auf verschiedene Planeten ziehen, um die entsprechenden Informationen zu öffnen. Die Touchscreensoftware stammte von Eyefactive. Hierbei handelte es sich um eine eigene Touchscreen-Applikation: Die App SDK ist mit unbegrenzt vielen Touchpunkten auf interaktives Arbeiten ausgelegt. Die Multi-User-Lösung wurde zusammen mit dem Animations-Studio Goldfuchs aus Hamburg entwickelt.

Beide Unternehmen zeigten außerdem zusammen eine Lösung zur Unternehmenskommunikation auf einem 86-Zoll-OLED-Touchscreen. Auch hier lieferte Exact Solutions die Hardware, Eyefactive die Software. Die Besonderheit hier: per Click-Share Technologie verbinden sich einzelne Anwender mit ihrem jeweiligen Endgerät direkt mit der Anwendung von ihrem PC, Tablet oder Smartphone.