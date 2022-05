Zeigen, was möglich ist: Das stand neben der Vorstellung von neuen Produkten in Fokus des ISE-Auftritts von Peerless AV. Denn keine aufwendige LED-Installation ohne das richtige Montagesystem – eine Installation mit dem Seamless DV-LED-Montagesystem des Unternehmens in Kombination mit Absen-Screens der Serie PL2.5 Pro demonstrierte die Möglichkeiten: Als Beispiel hatte Peerless-AV einen Aufzugeingang simuliert, gefolgt von einer Ecke und einer konkaven Wand – alles vollflächig mit LED ausgekleidet. Über den Aufzug stürzte unter anderem spektakulär ein digitaler Wasserfall.

Besonders für Projekte, bei denen es auf millimetergenaue Passgenauigkeit ankommt, eignen sich die Peerless Bespoke-Produkte, da auch nach der Installation das Gerüst nachjustiert werden kann. Ein ähnliches Aufzugprojekt gab es zum Beispiel in einem Luxushotel in Las Vegas.

Für komplexe Installationen wie diese wird in Zukunft der von Peerless-AV übernommene OEM-Fertigungspartner ADF Visual Display Products die Kapazitäten des Unternehmens deutlich erweitert. Schon seit einigen Jahren arbeitet Peerless-AV mit dem Spezialisten aus South Carolina zusammen. Er bringt maßgeschneidertes Design von LED-Konstrukten mit – und dieses Know-how ist zentral für hochwertige Applikationen. Becky Cann, Director of PR & Communication bei Peerless AV, betont, dass dies auch bei teuren Projekten oft unterschätzt werde. „Es braucht Experten für solche Anwendungen.“ Nach Angaben von Peerless-AV wird ADF in die Mutter integriert.

Neue Außendisplays

Zudem präsentierte Peerless AV seine neuen High-Bright-Outdoor-Displays erstmals in der EMEA-Region. Die neuen Modelle wurden für Anwendungen bei jedem Wetter und extremen Temperaturen entwickelt: Der Betriebstemperaturbereich der Displays reicht von -35 bis 60 Grad Celsius. Ein patentiertes Thermal-Kühlsystem bringt beispielsweise die Temperaturen bei Hitze herunter. Alle Modelle verfügen über einen gyroskopischen Sensor, der jede Bewegung des Displays erkennt und eine Warnmeldung bei möglichen Manipulationen oder Diebstahl sendet, und über die IP66-Schutzart. Ein gehärtetes IK10-Abdeckglas schützt vor Vandalismus und Verschmutzung.

Die Screens sind in den Formaten 55, 65 und seit neuestem auch 75 Zoll erhältlich – die offiziellen Bezeichnungen lauten XHB554-EUK, XHB653-EUK und XHB754-EUK.

Zu den weiteren neuen Funktionen der drei Modelle gehören Upgrades für den Netzwerkzugriff und die Steuerfunktionen des Displays sowie Extras des Betriebssystems – zum Beispiel Auto-Source-Umschaltung, die das Display nach einem sekundären Inhaltssignal suchen lassen kann, wenn die Hauptquelle ausfällt. Zudem gibt es Funktionen für Betriebsplanung, Helligkeitsplanung und einen Energiesparmodus.

Der XHB554-EUK verfügt außerdem über einen integrierten HD-Base-T-Anschluss, der die Verteilung von High-Definition-Audio und -Video über ein Kabel der Kategorie 6A mit einer Länge von bis zu 100 Metern ermöglicht.