Roboter rücken immer näher Richtung Alltag. In Hotels, Restaurants und Cafés sieht Hyundai aktuell großes Potenzial für den Einsatz seiner künstlichen Servicekräfte. Nach der Corona-Krise erfährt die Branche wieder einen Aufschwung, die Zahl der Gäste steigt. Nun fehlt es an Mitarbeitern: Laut statistischem Bundesamt sank die Zahl der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe um 23,6 Prozent. Hyundai will seine Roboter bestmöglich für den Einsatz im Service bereitmachen und arbeitet dafür mit Vodafone zusammen.

Die Service-Roboter sollen dort unterstützen, wo sie gebraucht werden. Ob Böden reinigen, Tische desinfizieren, Raumluft aufbereiten oder Getränke servieren – die Hyundai-Roboter sind laut Vodafone Multitalente. Durch Sensoren und Kameras sammeln sie Umgebungsdaten und können so durch Räume navigieren.

Um den Mitarbeitern möglichst viel Arbeit abzunehmen, sollen sie nun „teamfähig“ werden. Vodafone stattet die Service-Roboter von Hyundai mit einem 5G-Modul aus, damit die erfassten Daten in Echtzeit an lokale Rechenzentren übertragen und verarbeitet werden. So sollen die Maschinen miteinander kommunizieren können und dorthin eilen, wo sie gebraucht werden. Bislang arbeitet laut Vodafone noch jeder Roboter eigenständig und muss einzeln gesteuert werden.

Nicht nur der Personalmangel hat sich durch die Pandemie verstärkt. Laut Kyung Suk Seo, Head of Service Robot Business Division von Hyundai Robotics, hat sich auch der Umgang mit Technologie nachhaltig verändert: „Digitalisierung hält stärker Einzug in unseren Alltag. Technologien verschmelzen miteinander.“ In der Kollaboration mit dem Mobilfunk-Anbieter sieht er großes Potenzial: „Mit unserer Zusammenarbeit mit Vodafone wollen wir die rasante Entwicklung im Bereich von Service-Robotern vorantreiben, und so Menschen in verschiedenen Alltagssituationen unterstützen.“ Auf der Hannovermesse wollen die Unternehmen den offiziellen Startschuss für ihre Zusammenarbeit geben.