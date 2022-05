Am 24. Mai ist es soweit: Die Londoner Elizabeth Line wird eröffnet. Das lang erwartete Eisenbahnprojekt von Transport for London (TFL) verbindet Reading im Westen mit Shenfield im Osten. Auf der Strecke liegen auch der Flughafen Heathrow und der Stadtteil Abbey Wood. Mit der Eröffnung werden gleichzeitig 329 neue digitale Werbeflächen freigegeben – die umfangreichste Einführung digitaler Werbemittel auf einmal im TFL-Netzwerk. Betreiber der Screens ist die Mediengruppe Global, die auch die Screens in der Londoner U-Bahn betreibt.

Prestige-Platz für Außenwerbung

Die Elizabeth Line soll die Kapazität von Londons Zugnetz um 10 Prozent erweitern. TFL schätzt, dass bis 2026 jährlich 170 Millionen Passagiere die neue Strecke nutzen werden. Damit ist die neue Linie ein hoch frequentierter Schauplatz für DooH-Kampagnen.

Für Mike Gordon, CCO bei Global, ist die Elizabeth Line mit ihren geräumigen und modernen Bahnhöfen die ideale Plattform für Marken, die sich abheben und ein großes Publikum erreichen wollen. Die ersten Werbetreibenden sind Google, Moneysupermarket, Reed-co-uk, Sage and Schweppes.

Display-Vielfalt an Bahnhöfen

Um Marken umfassende Möglichkeiten für kreative Kampagnen zu bieten, wurden Displays in verschiedenen Formen und Größen auf die neuen Haltestellen verteilt. Zu den insgesamt 329 Installationen gehören sieben vollbewegliche LED-Bänder. An den Bahnsteinkanten sind insgesamt 234 Displays in 16 Reihen angebracht. Außerdem sind vier Ultra-HD-Digital-Gateway-Screens in den Bahnhöfen installiert. Über den Rolltreppen bei der Station Tottenham Court Road hängt mit 28 Quadratmetern der größte Screen. An Ticket-Verkaufsstellen und anderen gut sichtbaren Plätzen hängen 32 digitale Billboards.

Euphorie bei Brands

Bei Google, Moneysupermarket, Reed-co-uk, Sage and Schweppes zeigt man sich laut TFL über die neuen DooH-Flächen begeistert. Chris Reader, Head of Commercial Media bei TFL, ist von der Wirkung der neuen Installationen überzeugt: „Wir sind gespannt darauf, wie Werbetreibende unsere neuen beeindruckenden Formate nutzen werden, um mit ihren Kampagnen die Grenzen der Kreativität und Innovation zu erweitern.“

Der Software-Entwickler Sage will in den neuen Bahnhöfen sein aufgefrischtes Branding durch eine umfassende digitale Kampagne präsentieren und die Marke neu zum Leben erwecken. Auch Louise Maugest, Marketing Director bei Coca-Cola Großbritannien zeigt sich stolz, zu den ersten Werbenden zu gehören: „Unsere Schweppes-Kampagne wird auf den digitalen Bildschirmen zu sehen sein und die Menschen dazu auffordern, auf diesen aufregenden kulturellen Moment anzustoßen.“