Heinekingmedia – seit 2021 mehrheitlich im Besitz eines Investmentfonds – übernimmt mit der Innsbrucker J. Klausner Professional Multimedia ein Education-Digitalspezialisten für Medientechnik, AV-Distribution und Systemintegration. Der Tiroler Clevertouch-Partner gilt als Digital Signage Education in Österreich.

Klausner Professional Multimedia bleibt eine eigene Marke, das Management und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in ihren aktuellen Funktionen und Rollen übernommen. Das gilt auch entsprechend für Verträge mit Partnern und Kunden. Heinekingmedia übernahm 100 Prozent der Anteile bei J. Klausner Professional Multimedia.

Vom Start-up zum Marktführer

Die in Hannover ansässige Heinekingmedia gilt als Pionier und mit 10.500 Schulen als Marktführer in den Bereichen Digital Education und Communication and Collaboration. Besonders bekannt ist die insbesondere bei Schulen häufig eingesetzte Digitale Schwarze Brett (DSB) – eines der größten Projekte mit Samsung Displays in Deutschland sowie die Collaborationslösung Schul.Cloud..

Neben Digital Signage entwickelt und vertreibt Heinekingmedia Professional Secure Messaging und weitere IT-Services für den Education-Einsatz. In den letzten Jahren konnten zunehmend auch Corporate Kunden, Einzelhandel sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen gewonnen werden.

Markus Doetsch, Group CEO Heinekingmedia: „Mit J. Klausner Professional Multimedia haben wir einen in Österreich bestens etablierten AV-Distributor und Systemintegrator erworben. Das Unternehmen passt zu Heinekingmedia, weil es in Österreich auch Marktführer für digitale Tafeln und Präsentationstechnik ist. Die Akquisition stärkt unsere Marktposition als führender Anbieter und Partner bei der Digitalisierung von Bildung in der DACH-Region.“

Jasmin Klausner, Geschäftsführerin J. Klausner Professional Multimedia, ergänzt: „Wir profitieren von der Übernahme, weil wir unser Portfolio um die bewährten Produkte und Lösungen von Heinekingmedia ergänzen. Zudem sind wir ab jetzt auch Teil eines paneuropäisch ausgerichteten Unternehmens – womit wir unsere ohnehin sehr gute Marktposition hier in Österreich weiter ausbauen können.“

Seit Juni 2021 ist ein von Premium Equity Partners beratener Fonds mehrheitlich an Heinekingmedia beteiligt. Hierzu sagt Fabian Walesch, Managing Partner bei Premium Equity Partners: „Ein wichtiger Teil des weiteren Wachstums ist die Internationalisierung des Geschäfts. Wir freuen uns, dass so kurzfristig nach unserem Einstieg bei Heinekingmedia und dem anschließenden Markteintritt in die Schweiz im November 2021 jetzt mit diesem Engagement in Österreich gleich der nächste Schritt zu einer konsolidierten DACH- und europäischen Wachstums-Strategie umgesetzt werden kann.“