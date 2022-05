Der in Tampa ansässige Anbieter von Digital Signage-Software und -Lösungen Spectrio hat eine weitere Akquisition getätigt. Diesmal wurde der auf die Gastronomie spezialisierte Digital Signage CMS-Anbieter Ping HD mit Sitz in Denver übernommen.

Ping ist hauptsächlich in Sportsbars und Freizeitbereich tätig und betreibt mehr als 35.000 Displays in einem gemischten Geschäftsmodell, sowohl direkt als auch via Integratoren. Durch die Übernahme erweitert sich die installierte Basis von Spectrio um weitere 35.000 Screens auf über 160.000.

Für Spectrio – mehrheitlich im Besitz der großen Private-Equity-Firma (The Jordan Company) – ist dies die erste Transaktion im Jahr 2022. In den letzten Jahren hat das Unternehmen die Software- und Dienstleistungsunternehmen Screenscape, Enplug, Industry Weapon, Automobile Broadcasting Network, Codigo und 10 Foot Wave übernommen.