Planus media schließt Partnerschaften mit den beiden Serviceprovidern Acxiom und Placesense. Die Kooperationen verschaffen planus Zugang zu Locationdaten an mehr als 350.000 analogen sowie 30.000 digitalen Out-of-home-Werbeträgern. Darüber hinaus ermöglichen die Partnerschaften die Erzeugung von Erkennungspunkten an mehr als 900.000 Points of Interest (POI) – darunter etwa Supermärkte, Einkaufszentren oder Bahnhöfe.

„Die Partnerschaften mit Acxiom und Placesense eröffnen uns eine neue Dimension in der zielgruppengenauen Kampagnenaussteuerung. Ganz wesentlich, weil wir die Datensätze mit demografischen, sozioökonomischen und psychografischen Merkmalen sowie Kaufverhalten anreichern“, erklärt Axel Wiehler, Geschäftsführer von planus media.

Oliver Schleyer, Leiter Mobilitäts- und Verhaltensforschung bei planus media, ergänzt: „Die Zusammenarbeit erlaubt uns, relevante Audience zu erkennen. Wir nutzen die Daten unter anderem für Footfall Measurement und Catchment-Area-Analysen sowie für die Bewertung und Selektion von OoH-Werbeträgern.“

Kombination mit DSP

Fusioniert werden die Daten zukünftig in einer eigenen Privat-DMP (Data Management Platform). Diese selbst entwickelte, sichere Lösung führt die Mediadaten der OoH-Werbeträger mit POI-Daten, Zielgruppendaten und Mobilitätsdaten zusammen. In Kombination mit einer ebenfalls speziell inhouse entwickelten DSP bietet die Kölner Agentur eine zentrale Lösung für die gezielte Planung und Aussteuerung von Out-of-Home-Kampagnen – sowohl klassisch als auch digital.

Acxiom zählt laut planus media international zu den führenden Anbietern im Bereich Consumer Data Management und unterstützt Unternehmen, erfolgreiche Customer Experiences zu verwirklichen.

Placesense, ein israelisches Start-up ansässig im Herzen der Tech-Branche in Tel Aviv, misst die Frequenzen und Wirksamkeit von Werbestellen anhand der GPS-Signale von Millionen von Smartphones. Mit seinen patentierten Machine-Learning-Algorithmen liefert die Location Performance-Plattform wertvolle Erkenntnisse über Standorte.