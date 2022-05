Samsung Electronics feiert die Eröffnung einer virtuellen Produktionsbühne in Zusammenarbeit mit dem koreanischen Unterhaltungsunternehmen CJ ENM. Die virtuelle Echtzeit-Erfahrung des Studios wird durch vernetzte Kameras und Samsungs MicroLED-Technologie The Wall unterstützt. Es kommt die IWA-Variante zum Einsatz.

Die im Juli 2021 angekündigte Partnerschaft nutzt die modulare Technologie von The Wall und die weltweit bekannte Produktion von Fernseh- und Filminhalten von CJ ENM. Die Eröffnung dieses Studios in Paju, Korea, zeigt laut Samsung die Dynamik beider Unternehmen in Richtung der nächsten Generation von Videoproduktionstechnologie. Auf diese Weise sollen Kundenanforderungen in der zunehmend schnelllebigen Welt der Unterhaltung erfüllt werden.

„Wir freuen uns, die Eröffnung dieser virtuellen Produktionsbühne in Zusammenarbeit mit CJ ENM, einem Unternehmen, das in der Medien- und Unterhaltungsbranche führend ist, bekannt zu geben“, sagt Hyesung Ha, Executive Vice President of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Wir sind gespannt auf die Innovationen, die dieser neue Raum hervorbringen wird und die neuesten Inhalte auf unserem unglaublichen Display, The Wall, zum Leben erweckt, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.“

Die virtuelle Produktionsbühne von CJ ENM wird The Wall mit einer Größe von mehr als 1.000 Zoll in einem maßgeschneiderten ovalen Display mit einem Durchmesser von 20 Metern und einer Höhe von 7 Metern präsentieren. Das IWA-Modell-Display unterstützt eine Auflösung von 30.720 (32K) x 4.320 (4K) Pixeln. Dieses virtuelle Echtzeit-Set, das von Samsungs MicroLED-Displays und angeschlossenen Kameras angetrieben wird, reduziert den Bedarf an Bildkomposition und spart Zeit und Produktionskosten. Darüber hinaus wurde ein IFR2.5-Deckendisplay installiert, wobei die IFR 2.5 Plug Wall auf der anderen Seite der IWA angezeigt wird. Dank des Hauptbildschirms, der Decke und der Plug Wall sind auch 360-Grad-Videoaufnahmen möglich.

Die Spezifikationen von The Wall sind anpassbar, um die Anforderungen von möglichst vielen Contenterstellern zu erfüllen, einschließlich der Deckeninstallation im konvexen oder konkaven Design. Zu den Funktionen, die eine neuartige Produktion von Inhalten ermöglichen, gehören spezielle Studiobildraten, einschließlich 23,976, 29,97 und 59,94 Hertz, für eine nahtlose Videosynchronisation.

The Wall ist laut Samsung so konzipiert, dass sie in jeder Umgebung einfach zu verwalten ist. Dank der Möglichkeit, Farbanpassungen aus der Ferne vorzunehmen, sowie der staub- und verschmutzungsresistenten LED-Schutzfolien sei ein großes Maß an Produktionssicherheit vorhanden. Mit der Partnerschaft mit CJ ENM will Samsung sein Versprechen einlösen, innovative Lösungen für die nächste Generation der Content-Produktion anzubieten.