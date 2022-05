Zeta Display ist einer der Top 3 Digital Signage Full-Service-Anbieter in Europa und wurde 2021 von der Londoner Private-Equity-Gesellschaft Hanover Investors übernommen und von der Börse genommen. Schon vor der Übernahme war Zeta Display eine treibende Kraft bei der Konsolidierung des europäischen Marktes. Insgesamt hat Zeta Display mit Sitz im südschwedischen Malmö in nur wenigen Jahren fast ein Dutzend Digital Signage-Unternehmen übernommen.

Im September 2019 trat Per Mandorf als CEO ein. Seitdem konzentriert er sich auf die Integration der übernommenen Digital Signage-Anbieter in Skandinavien, Benelux und Deutschland in eine einheitliche Gruppenstruktur.

ISE 2022 Special invidis sprach wenige Tagen vor der ISE exklusiv mit Europas Top3 Digital Signage Integratoren über Kunden-Nachfrage in Kriegszeiten, Herausforderungen in der Lieferkette und den Ausblick auf das Digital Signage Jahr 2022. Alberto Caceres (Trison), Manlio Romanelli (M-Cube) und Per Mandorf (Zeta Display) exklusiv bei invidis.

„Wir bedienen viele unserer Kunden international, daher müssen Produkte, Dienstleistungen und unsere Go-to-Market-Strategien aufeinander abgestimmt werden“, sagt Per Mandorf im invidis-Interview. „Wir haben jetzt eine funktionsbasierte Organisationsstruktur eingeführt, mit gruppenweiten Kompetenzzentren zum Beispiel für unsere Software oder für unsere Dienstleistungen.“ Das Organisationsmodell soll Zeta Display in die Lage versetzen, die Kunden weltweit mit der gleichen Qualität kundenorientiert und skalierbar zu bedienen. „Das funktionsbasierte Modell stellt sicher, dass die Gruppe exzellente Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit unseren lokalen Teams bietet, die in der Nähe unserer Kunden arbeiten, um die lokalen Marktbedürfnisse zu lösen.“

Für Zeta Display ist ein einheitliches Serviceangebot und eine gleichbleibend hohe Servicequalität geschäftskritisch. Die Entwicklung des gruppenweiten Serviceangebots war ein wichtiger Meilenstein für Zeta Display als Gruppe. Es mussten nicht nur alle Dienstleistungen im Detail definiert werden, sondern auch die Lieferung von Service Levels bis hin zum Projektmanagement und After-Market-Services. Global tätige Kunden erwarten, dass der Anbieter über eine weltweite Reichweite verfügt und in der Lage ist, ausgefeilte Servicekonzepte und Lösungen zu liefern.

Per Mandorf, der aus dem Retail-Softwaregeschäft kommt, legt großen Wert auf die gemeinsame Digital Signage-Softwareplattform Engage. Die neue Softwareplattform wurde nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern baut auf mehreren bestehenden konzerneigenen CMS-Plattformen auf. „Mit einer neuen Benutzeroberfläche, einer cloudbasierten Architektur und erweiterten geschäftskritischen Funktionen hat Zeta Display eine zukunftssichere, strategische und skalierbare Produktplattform geschaffen, um unsere Kunden upzugraden.“

Per Mandorf sieht Zeta Display gut positioniert, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Der Fokus für weiteres Wachstum wird sowohl auf organischem Wachstum als auch auf Akquisitionen liegen. „Mit Hannover Investors haben wir einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir weiter schnell wachsen können.“