Der weltbekannte Künstler Anish Kapoor, der für Skulpturen wie die Cloud Gate in Chicago bekannt ist, wendet sich mit LG dem Zweidimensionalen zu: Auf der Art Basel vom 16. bis zum 19. Juni präsentierte er einen Kurzfilm auf einem OLED-Screen von LG. Mit der selbstleuchtenden Technologie überträgt der Künstler seine abstrakten Formen, satten Farben und reflektierenden Oberflächen auf eine digitale Fläche. Das Projekt ist eines vieler OLED-Kunstprojekte, für die LG mit Künstlern weltweit kooperiert und Ausstellungen veranstaltet.

LG entdeckt die Kunstszene

LG zeigt in der weltweiten Kunstszene Präsenz: Auf der Young Collector’s Council (YCC) Party des Guggenheim Museums in New York sorgte der koreanische Hersteller mit OLED für interaktive Besuchererlebnisse (invidis berichtete). Für die Art Basel, Weltmesse des internationalen Kunstmarkts, kooperierte LG bereits zum zweiten Mal mit Anish Kapoor. Im neuen Werk des britisch-indischen Künstlers wurde die digitale Leinwand zu einem Farbspiel, das sich ständig und subtil veränderte. Unterlegt wurden die visuellen Eindrücke mit einem extra kreierten Soundtrack, der Betrachter noch stärker in den Moment ziehen und ein Gefühl der Orientierungslosigkeit vermitteln sollte.

OLED als digitaler Pinsel

Der LG Signature OLED-R diente als digitale Leinwand der Videokunst. „Die große Frage dreht sich immer um die Qualität der Farben“, sagt Anish Kapoor. Für sein Kunstprojekt hoffe er, die satten Farben des LG-OLED-Screens weiterzuverarbeiten und etwas damit zu kreieren. Ein weitere Besonderheit des Signature-Modells ist der Formfaktor: Der Screen lässt sich aufrollen und erhält dadurch ein minimalistisches Design. So bietet er laut LG eine Bühne für denkwürdige Kunst- und Seherlebnisse. Alle LG-Kunstkollaborationen erscheinen nach ihrer Ausstellung auf der LG-OLED-Art-Homepage.

Für seine Ausstellung in der Accademia Galerie in Venedig im April 2021 zeigte Anish Kapoor bereits Bilder seiner bekanntesten Skulpturen und Installationen auf LG OLED evo TV-Modellen der G-Serie. Die Evo-Technologie sollte die Dreidimensionalität seiner Werke möglichst wirklichkeitsgetreu wiedergeben. Um die jüngste Zusammenarbeit zwischen LG und Anish Kapoor zu feiern, werden 10 Exemplare der LG Signature OLED-R – Anish Kapoor Edition über die Lisson Gallery, die Filialen in Metropolen weltweit besitzt, an Kunstliebhaber auf der ganzen Welt verteilt.