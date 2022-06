Die Pandemie scheint schon fast vergessen, obwohl der Beginn der nächsten Infektionswelle wohl nur eine Frage der Zeit ist. Das „pandemiefreie“ Zeitfenster muss bestmöglich genutzt werden nicht nur für Konferenzen wie die DSS Europe 2022 (6-7 Juli in München) sondern auch für Promi-Events wie der jährlichen Young Collector’s Council (YCC) Party des Guggenheim Museums. LG ist für die kommenden fünf Jahren Sponsor der YCC Party und färbt zur Premiere das weltberühmte Guggenheim Museum am Rande des Central Parks in LG Rot.

Digital Signage Highlight des Events war aber eine transparente OLED-Videowall die ausführlich für Erinnerungsfotos genutzt wurde. Anlass des Events war eine neue Forschungsinitiative von LG und Guggenheim die Kunst und Technologie zusammenbringt.

Die fünfjährige Partnerschaft soll Künstler entdecken, ehren und fördern, die an der Schnittstelle von Kunst und Technologie arbeiten. Die LG Guggenheim Art and Technology Initiative wurde am 1. Juni 2022 auf der jährlichen Young Collector’s Council (YCC) Party des Guggenheims vorgestellt und gefeiert.

Der LG Guggenheim Award wird von der Solomon R. Guggenheim Foundation verwaltet und von einer internationalen Jury aus angesehenen Museumsdirektoren, Kuratoren, Wissenschaftlern und anderen Kunstexperten vergeben. Der ausgewählte Künstler erhält ein nicht zweckgebundenes Honorar in Höhe von 100.000 USD.

Als Teil der Initiative wird LG Display die YCC-Party des Guggenheim bis 2027 sponsern. In diesem Jahr bot die YCC Party atmosphärische Clubdesigns der Künstler Jacolby Satterwhite und Tourmaline sowie transparente OLED-Displays, mit Performances von Perfume Genius und Maya Margarita sowie DJ-Sets von TT Britt. Künftige Partys werden weitere Engagements von aufstrebenden Künstlern beinhalten, die die LG OLED-Technologie in ihre Aktivierungen des Guggenheim-Wahrzeichens einbeziehen werden.