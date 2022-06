BMW zeigte kürzlich eine DooH-Kampagne in der historischen Mailänder Innenstadt: Auf einer großflächigen LED-Fassade in der Fußgängerzone liefen vom 1. bis zum 15. Juni drei von Elastique produzierte Markenspots. Für den Mediaplus-Kunden buchte Planus Media die Über-Eck-DooH-Location.

Die riesige LED-Fläche erstreckt sich mit einer Länge von 26,5 Metern um die Ecke eines Gebäudes am Corso Vittorio Emanuele II, in der Nähe des Mailänder Doms. Dieses spezielle Format nutzten BMW und Elastique für Forced-Perspective-3D-Illusionen. Der Content täuscht den 3D-Effekt vor und lässt den Wagen aus dem Gebäude „springen“. Insgesamt liefen 3 Spots à 20 Sekunden.

Diese Technik ist bisher in Europa unter anderem von den Piccadilly Lights in London bekannt. In den vergangenen Jahren waren Forced-Perspective-Kampagnen vor allem in Asien populär, bevor sie nach Amerika und auch nach Europa kamen.