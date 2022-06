Das IDOOH – Institute for Digital Out of Home Media – legte die Finalisten der DooH Creative Challenge 2022 (DCC) fest. Von insgesamt 40 Bewerbungen wählte die Jury 18 für die Shortlist aus. Mit dem Award zeichnet das IDOOH die kreativsten DooH-Kampagnen aus.

Awards in fünf Kategorien

Eingereicht werden konnte in fünf Kategorien: „DooH Classic“, „Beste crossmediale Kampagne“, „Best Use of Data“, „Future Vision DOOH“ und „DCC Youngstars“. In der ersten Kategorie sind noch fünf Agenturen im Rennen, in der zweiten und dritten noch sechs. Keinen Preis wird es dieses Jahr für „Future Vision DOOH“ geben, da laut IDOOH keine Kampagne den Jury-Ansprüchen genügen konnte. Bei den „DCC Youngstars“ wird die beste Nachwuchskampagne ausgezeichnet und deutschlandweit auf den teilnehmenden DOOH-Netzwerken ausgestrahlt wird, womit 1 Milliarde Werbekontakte erreicht werden sollen.

Die Gewinner der DOOH Creative Challenge werden bei der Preisverleihung am 20. September bekannt gegeben, die im Rahmen der 2. IDOOH-Konferenz in Düsseldorf stattfindet. Zudem wird am Abend der Award-Verleihung ein von der Agentur Plan gesponserter, mit einer Geldprämie dotierter Publikumspreis ermittelt: Dabei wählen die Show-Teilnehmer live aus allen Shortlist-Platzierten ihren persönlichen Favoriten.

Qualitative Kampagnen und namhafte Jury

„Sowohl die Qualität der eingereichten Arbeiten als auch die Bandbreite der Einreicher belegen, dass die DooH Creative Challenge sich in der Medien- und Kreativbranche

etabliert hat“, erklärt Frank Goldberg, Geschäftsführer beim IDOOH und Jury-Präsident. „Die Tatsache, dass in einer Kategorie kein Preis vergeben wird, macht aber auch deutlich,

dass weiterhin Aufklärungsbedarf besteht, was Digital Out of Home leisten kann und muss.“

Die Jury setzt sich aus Kreativen, Werbetreibenden, Vermarktern und Agenturvertretern zusammen. Dabei sind unter anderem Alexander Fürthner von Weischer JVB, Simone Podlich von

Cittadino, Robert Stahl von Goldbach, Alexander Stotz von Ströer und Andrea Tauber-Koch von der Commerzbank.