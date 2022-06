In der norditalienischen Metropole sind DooH-Screens an Gerüsten ein Normalfall; ein Weg, die teuren Renovierungen der Baudenkmäler ein wenig zu gegenfinanzieren. Am Corso Garibaldi in der Mailänder Innenstadt entdeckten wir eine sehr gelungene Integration von LED. Auf einem nächtlichen Lauf durch Mailand mussten wir näher treten und genau hinschauen um festzustellen, dass es sich um eine LED und nicht um ein hinterleuchtetes Plakat handelt. Nicht nur war der Pixelpitch ansprechend, sondern auch die Helligkeit war perfekt auf die Tageszeit abgestimmt. Zusätzlich angebrachte Scheinwerfer an der gegenüberliegenden Straßenseite beleuchteten die bedruckten Planen des Gerüsts zusätzlich und nahmen somit den großen Kontrast von der LED und der bedruckten Plane.

Dass auch der Content passen muss ist selbstverständlich – der italienische Out-of-Home-Vermarkter One setzt an historischen-Fassaden-DooH auf digitale Poster ohne Animation. Bellissimo!