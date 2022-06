Zum Europa-Launch des ersten solarbetriebenen Serienautos der Welt spielte Ocean Outdoor eine exklusive DooH-Kampagne in London und den Niederlanden aus. In Großbritannien feierte das Solarlight-Fahrzeug sein Debüt auf Oceans „The Screen“, eine als prestigeträchtig geltende Location im Londoner Stadtteil Canary Wharf. In den Niederlanden lief die Kampagne auf dem gesamten Ocean-Portfolio in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven und der Westfield Mall of The Netherlands.

Nach sechs Jahren Forschung und Entwicklung, Design, Konstruktion, Prototyping und Tests soll das erste Solarauto in diesem Herbst in Produktion gehen. Es soll Fahrern ermöglichen, bis zu sieben Monate lang frei zu fahren, ohne an eine Steckdose oder Ladestation angeschlossen zu sein.

Mit dem Lightyear 0 wollte das in Helmond ansässige Unternehmen ein Auto entwickeln, das sowohl den Planeten als auch den Fahrer entlastet. Beim Design wurde auf Minimalismus, Nachhaltigkeit und Komfort geachtet. Auch Digital Signage findet hier Anwendung: Das Armaturenbrett verfügt über ein Infotainmentsystem auf einem 10,1-Zoll-Touchscreen, das Cloud-basierte Updates ermöglicht. Der Innenraum sollte vollständig aus veganen und natürlichen Materialien bestehen. Die Sitze sind beispielsweise aus Mikrofaser-Veloursleder und Rattanpalmen-Details gefertigt.

Die Produktion des Lightyear 0 ist für Ende 2024/Anfang 2025 geplant. Maximal 946 Solarfahrzeuge sollen zu einem Preis von 250.000 Euro produziert werden. Das erste Serienfahrzeug soll den Markt mit der neuen Mobilitätsform vertraut machen und das nächste Modell von Lightyear vorantreiben, das für eine Großserienproduktion zu einem Einstiegspreis von 30.000 Euro vorgesehen ist.