Media Frankfurt, Vermarkter des Flughafen Frankfurt, überrascht seine Passagiere mit einer neuen digitalen Großfläche: Das Welcome Portal, bislang nur analog betrieben, wird nun nach einer zweimonatigen Umbauphase zum Digital Welcome Portal. Seit dem 1. Juni ist der XXL-Screen im Betrieb.

Oberhalb der zentralen Zufahrt zum Terminal 1 umspannt das in 2011 installierte Eingangstor in 14 Meter Höhe eine Breite von 29 Metern mit einer eindrucksvollen Reichweite. Es empfängt sowohl abholende Besucher und Gäste des Parkhauses als auch abfliegende Passagiere vom Flughafen Frankfurt.

Das Gehäuse der beiden Flächen rechts und links neben der Fahrbahn wurde als Basis beibehalten. Die Zwillings-Displays von 6 mal 4,70 Metern jedoch sind nun mit LED-Technik und einem Pixelpitch von 3,9 Millimetern modernisiert worden.

DooH nur am Flughafen

Das Digital Welcome Portal bietet laut Media Frankfurt einen idealen Standort für Imagekampagnen und hat quasi einen Sonderstatus in Frankfurt: DooH-Werbung in der Außenfläche gibt es – aufgrund von spezifischen Verordnungen innerhalb des Stadtgebiets – derzeit nur am Standort Flughafen.

Die Modernisierung einer der sichtbarsten Outdoor-Flächen markiert einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie von Media Frankfurt. Bereits jetzt wird die Hälfte des Portfolios digital bespielt. Derzeit wird zudem das Terminal 1 mit Digitalformaten modernisiert. Im Terminal 3, das voraussichtlich 2026 in Betrieb genommen wird, sollen ausschließlich digitale Werbeflächen zum Einsatz kommen. Alle Formate sind ausnahmslos programmatisch buchbar.

Die große Reichweite des Digital Welcome Portals schätzt auch Werbekunde Samsung, der das neue Digital Welcome Portal zum Start exklusiv mit einer langfristigen Kampagne belegt hat „Digitalwerbung wächst enorm und wir mit ihr“, sagt Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt. „Mit den Möglichkeiten, wie sie uns neuerdings auch die programmatische Buchung eröffnet, erleben wir derzeit einen regelrechten Run auf unser digitales Portfolio.“

Realisiert wurde der Umbau von dem Kölner Systemintegrator Ben Hur. Beim Bauherrn Media Frankfurt haben Tina Ewald und Stefan Decker das Projekt gesteuert. „Mit der Renovierung des Welcome Portals haben wir eine weitere Fläche umfassend mit allerneuester State-of-the-art-Technik ausgestattet. Dazu gehöre beispielsweise auch ein Konzept des integrierten Brandschutzes „Mit all diesen Maßnahmen haben wir einen unserer beliebtesten XXL-Werbeträger fit für die Zukunft gemacht.“