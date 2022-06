PPDS hat den offiziellen Start der PPDS Global Partner Alliance (GPA) bekanntgegeben. Das Affiliation-Programm, dem man nach Einladung beitreten kann, soll multinationale Unternehmen mit regionalen Integratoren zusammenbringen. Auf diese Weise sollen lokale Fachkenntnisse mit Philips- und PPDS-Lösungen kombiniert werden.

Die GPA deckt mehr als 200 Länder ab und soll auch den Endkunden Einfachheit und Sicherheit gewährleisten, indem sie auch bei länderübergreifenden Projekten Support mit nur einem Ansprechpartner bereitgestellt bekommen.

Damit verfolgt PPDS den Plan einer globalen Strategie weiter, den Franck Racapé, Head of Global Commercial, im invidis-Exklusivinterview erläuterte.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung fand während der ISE 2022 in Barcelona statt. Aktuell gehören der GPA 60 Mitglieder an, die sich auf verschiedene Branchen spezialisiert haben, darunter Retail, Corporate, Gastronomie und Education. Sie deckt Europa, den Nahen Osten, Afrika und mit Deel Media und Media Services Worldwide auch Nordamerika ab.

Jacob Volk, Executive VP of Client Services bei DEEL Media, kommentiert den Beitritt seines Unternehmens: „DEEL Media arbeitet seit mehr als sieben Jahren mit Philips Professional Displays zusammen, und unsere Beziehung zum PPDS-Team ist von Jahr zu Jahr stärker geworden. Wir freuen uns, das erste PPDS GPA-Mitglied in Nordamerika geworden zu sein, was unser Geschäft weltweit stärkt und uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, auch unsere internationalen Kollegen zu unterstützen.“

Garry Darvin, Präsident und CEO von Media Services Worldwide, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Einladung, eines der ersten Mitglieder aus der US-Region zu sein, das der PPDS Global Partner Alliance beitritt. Als Teil der ‚Besten der Besten‘ der integrierten Lösungspartner freuen wir uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern Strategien für neue Möglichkeiten und End-to-End-Lösungen zu entwickeln.“

Massimo Petrella, Gründer und CEO des in Mailand ansässigen Lösungsanbieter Tailoradio, erläuterte: „Das Engagement von Tailoradio in der Global Partner Alliance hat uns den Vorteil verschafft, dass wir uns einem Programm anschließen können, das eine weltweite Reichweite und immense Möglichkeiten bei der gemeinsamen Entwicklung und Präsentation unserer Fähigkeiten und Lösungen hat.“

PPDS-Team für globale Projekte

Laut PPDS wurde jeder Allianzpartner auf der Grundlage seiner Fähigkeiten, Zertifizierungen und laufenden Beziehungen zu PPDS ausgewählt. GPA-Projekte werden von der Ausschreibung bis zur Fertigstellung vom International Key Account Management-Team (Ikam) von PPDS verwaltet und unterstützt. Das Team, das 2021 ins Leben gerufen wurde, agiert bei PPDS als eine zentrale Anlaufstelle für globale Marken und Unternehmen.