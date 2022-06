Das Hamburger Unternehmen Eyefactive zeigte Ende Mai bis Anfang Juni seine Touch-Software-Lösungen gleich auf zwei Branchentreffen: der Eurocis in Düsseldorf und dem Hamburg Innovation Summit.

Auf der Eurocis 2022 war Eyefactive der Software-Partner am Stand von Pyramid, Anbieter interaktiver Kiosk-Terminals für den Point of Sale. Besucher konnten die Terminals und die Smart-Retail-Lösung von Eyefactive in verschiedenen Formaten ausprobieren. Das Software-Unternehmen entwickelt seine Touchscreen-Technologien für eine eigene App-Plattform. Über diese Plattform können Partner vorgefertigte und anpassbare Apps nutzen, um eigene Interactive-Signage-Lösungen zu realisieren – ohne Programmierung.

Auf dem Hamburg Innovation Summit (HHIS) 2022 stattete Eyefactive die Altonaer Fischauktionshalle als Gold-Sponsor des Events mit Digital Signage-Systemen aus. Interaktive Displays mit der Touch-Software von Eyefactive waren in der Location verteilt und lieferten Informationen rund um den Summit. Über die Screens konnten Besucher auf Informationen zu Speakern, Ausstellern und Inhalten des Events zugreifen. Im Lounge-Bereich stand ein Multi-User-Spieltisch bereit, auf dem mehrere Gäste gleichzeitig interaktive Games spielen konnten.