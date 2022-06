Trotz einer Halbierung der Besucherzahlen war die Infocomm 2022 ein Erfolg. Die Messe begrüßte 19.681 verifizierte Besucher aus mehr als 110 Ländern und allen 50 US-Bundesstaaten. 522 Aussteller präsentierten ihre Produkte auf einer Fläche von 27.400 Quadratmetern in der North Hall und der neuen West Hall des Las Vegas Convention Center.

“Die InfoComm ist der einzige Ort in Nordamerika, an dem das gesamte Ökosystem der Pro-AV-Branche zusammenkommt – von Herstellern über Distributoren und Integratoren bis hin zu Endverbrauchern“, sagte David Labuskes, CEO von AVIXA.

„Diese Woche war ein Fest für und mit unserer Branche – von der Messe über die Veranstaltungen des AVIXA-Rates bis hin zu unseren Fortbildungsveranstaltungen“, sagte Rochelle Richardson, Senior Vice President of Expositions and Events, AVIXA. „Es gibt viele Menschen und Organisationen, die diese Messe möglich machen – die Aussteller, Sponsoren, Teilnehmer, Redner, Medien, das Las Vegas Convention Center, Freeman und die AVIXA-Mitarbeiter. Es sind wirklich die Beiträge und die Zusammenarbeit von so vielen, die diese Veranstaltung zu einem so außergewöhnlichen Ereignis machen.“