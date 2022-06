Das Messegelände in Las Vegas zählt neben Orlando und New York zu den Top 3 Messe- und Konferenzgeländen der USA. Bis zur Eröffnung des Neubaus West mitten in der Pandemie im Frühjahr 2021 war das Gelände architektonisch ein Trauerspiel. Das hat sich nun grundsätzlich verändert – die weitgeschwungene Konferenzhalle ist von weitem zu erkennen und ist das optische Highlight in einem reizüberfluteten Stadtbild von Las Vegas.

Am spannendsten aus Digital Signage-Sicht ist der großflächige Einsatz von LED im Eingangsbereich. Eine 1000 Quadratmeter große LED-Wand dominiert den Eingangsbereich – gut sichtbar auch von außen durch die Glasfassade. Die LED-Wand der Samsung IF-Serie mit 4 Millimetern Pixelpitch ist an zwei Stelen unterbrochen, um den Blick von den oberen Etagen in das Atrium zu ermöglichen. Eine Herausforderung für die Content-Gestaltung, die zur Infocomm nur mittelprächtig realisiert wird.

Nur der Messe-Veranstalter Avixa sowie die Las Vegas Imagespots überzeugten mit ihren Content-Konzepten, die meisten anderen Werbekunden und Aussteller waren grafisch überfordert. Enttäuschend und doch nicht wirklich überraschend. Werbetreibende sind ausschließlich Aussteller, die maximal einmal im Jahr zur Messe ihre Agentur mit der Anpassung von 16:9-Content beauftragen. Eine geschlossene 16:9-LED-Fläche wäre sicherlich aus Digital Signage-Sicht einfacher zu bespielen. Doch optisch ist die riesige Fläche ein wirklicher Hingucker und imageprägend.

Ebenso ansprechend und der wirkliche Digital Signage-Leckerbissen sind die Samsung The Wall 1,2-Millimeter-MicroLED-Stelen im Eingangsbereich. Im klassischen Hochkant-DooH-Format überzeugt die Bildqualität und Oberfläche auch bei normalem Werbe-Content. An Premium-Indoor Standorten sollte MicroLED eigentlich zum Standard werden, wenn da nicht der (zur Zeit noch) hohe Preisaufschlag zu SMD wäre. Dagegen sind die von der Decke abgependelten Wegweiser – die teilweise auch mit MicroLED ausgestattet sind – ein technischer Overkill. Hier wären auch einfache LCD-Displays völlig ausreichend gewesen. Die Sichtentfernung und der Wegeleitung-Content brauchen kein aufwendiges MicroLED.

Generalunternehmen für die hart umkämpfte Ausschreibung war Samsung SDS – der konzernintern gestartete IT-Dienstleister – der heute weltweit IT-Projekte auch für Drittkunden realisiert und betreut. In Deutschland zeichnet Samsung SDS als Generalunternehmer für das ebenfalls ambitionierte Digital Signage-Projekt der Messe Köln verantwortlich.