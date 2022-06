Tom Martin fungiert ab 1. Juni 2022 als neuer CEO des niederländischen AV-Integratoren Kinly. Er soll Kinlys Expansion nun in der Führungsposition vorantreiben. Tom Martin, der nach eigener Aussage ursprünglich selbst aus dem Service-Sektor kommt, will sich dabei neben dem Fokus auf neuen Technologien stark auf Service und Support konzentrieren.

Glänzende Zukunft für die AV-Branche

Zuletzt war Tom Martin, der in der norwegischen Niederlassung des Unternehmens arbeitet, als Managing Director für Nordeuropa zuständig. Davor bekleidete er unter anderem die Posten des VP Technical Operation und des Managing Directors für Norwegen. Vor 15 Jahren fing er bei Viju an, das 2018 zusammen mit Visions Connected zu Kinly wurde.

Tom Martin sieht für Kinly und die gesamte AV-Branche eine glänzende Zukunft voraus, da hybride Arbeitsmodelle auf der ganzen Welt immer beliebter werden. „In den letzten Jahren haben wir das Unternehmen auf ein weltweites Wachstum vorbereitet. Bei Kinly verfügen wir über die Größe, die Ressourcen und die hochqualifizierten Teams, um lokale und globale Kunden umfassend zu unterstützen“, sagt der 43-Jährige. Was Kinly in der AV-Welt vor allem auszeichne, sei der engagierte Service.

Erfahrung und Leidenschaft

Die Ernennung wurde vom Kinly-Verwaltungsrat einstimmig befürwortet. Der Vorsitzende Jos Zandhuis erklärt: „Mit Tom haben wir einen CEO, der das Geschäft in- und auswendig kennt. Er bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz mit, sowohl als Manager als auch als Führungskraft. Seine Leidenschaft für exzellenten Service ist ansteckend.“ Tom Martin habe Kinly in seiner vorherigen leitenden Funktion zur Nummer eins in Europa gemacht.

Kinly ist weltweit tätig und betreibt Niederlassungen unter anderem in den USA, in UK, Irland, Norwegen, den Niederlanden, Hong Kong, Singapur und Indien. Mehr Niederlassungen sollen 2022 bekanntgegeben werden.