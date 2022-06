Im Rahmen der H22 City Expo in Helsingborg, die sich mit dem nachhaltigen Leben in den Städten der Zukunft beschäftigt, wird Ikea seine eigenen vier Wände verlassen und sich in der Stadt selbst präsentieren. Als einer der Hauptpartner der City Expo wird sich das Möbelhaus mit zwei speziellen Konzepten in Helsingborg präsentieren: im Magasin 405 in Oceanhamnen, und mit DM in Drottninghög.

Vielfalt an Ausstellungen

Magasin 405 befindet sich im alten Hafen von Helsingborg in einem dreistöckigen Kulturdenkmal und ist der wichtigste Anlaufpunkt für Ikea in der H22 City Expo. In diesem historischen Lagerhaus erforscht Ikea das Leben zu Hause – unter anderem mit verschiedenen Ausstellungen.

Bei der Ögonblick-Ausstellung entwarf Ikea zusammen mit den Szenographen Midori Hasuike und Mikael Varhelyi sowie einigen leitenden Ikea-Innenarchitekten sieben verschiedene Sets entworfen. „Die Ausstellung zeigt Life at Home auf eine völlig andere Art und Weise, als man sie normalerweise an einem Ikea Kundentreffpunkt sieht“, erläutert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Jedes Set lädt die Besucher zur Interaktion ein.

Hinzu kommt die Austellung Life at Home Stories – eine Serie von 60 kurzen Dokumentarfilmen über Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und ihr Leben zu Hause in verschiedenen Ländern der Welt.

In einer weiteren Ausstellung werden verschiedene Wohnsituationen für Erstwohnungsbesitzer und Häuser erforscht, die auf unterschiedliche Menschen und deren individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der Veranstaltungsort umfasst auch eine Ikea Mall, bei der die Ikea-Produkte auf neue Art und Weise kuratiert werden. Gleich außerhalb des Magasin 405 befindet sich Skogen, ein modulares Projekt, bei dem vier Universitäten und drei junge Kreative ihre innovativen und kreativen Entwürfe für das zukünftige Leben im Freien in Form von temporären Naturbehausungen zeigen.

Schließlich gibt es noch eine Außenbühne, wo unter anderem Künstler wie Phlake, Sarah Klang und The Hellacopters auftreten werden. Mehrere Vorträge zum Thema Democratic Design und der von Ikea eigens für die H22 City Expo entwickelte Oracle Pod werden live aufgezeichnet.

„Beim Ikea Festival geht es darum, dass Menschen sich mit Dingen beschäftigen, die sie inspirieren und die für sie im Alltag wichtig sind. Themen wie Life at Home, Musik, Essen und Design im Besonderen. Das ist es, was wir im Sinn hatten, als wir dieses 4.500 Quadratmeter große Lagerhaus mit Essen, Kreativität und Inspiration füllten. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie sich der Raum mit Menschen füllt, die eine gute Zeit haben“, sagt Marcus Engman, Chief Creative Officer der Ingka Group.

Do More als Community-Konzept

DM steht für Do More und ist eine neue Marke, die von der Ikea-Mutter Ingka gefördert wird, um ein neues Geschäftsmodell für gesellschaftliches Engagement zu testen. Die Vision ist ein Mehrzweck-Marktplatz mit Pop-up-Läden, Märkten, einer städtischen Farm, einem Food Court, Veranstaltungen und Schulaktivitäten. Der Standort befindet sich in einem sozial benachteiligten Gebiet im nordöstlichen Teil Helsingborgs namens Drottninghög, um Communities zu integrieren und den dort lebenden Menschen die Möglichkeit zu geben, DM als Sprungbrett für eine Beschäftigung zu nutzen.

Das Modell ist unterteilt in: DM Market (Markt), DM Äta (Lebensmittel), DM Odla (städtische Farm) und DM Recruit (Beschäftigungsmöglichkeiten). Diese Initiativen sollen bereits mehr als 50 Arbeitsplätze bei DM und im Ikea-Einrichtungshaus Helsingborg geschaffen haben.

„Wir hoffen, dass DM, zusammen mit unseren anderen Treffpunkten, eine positive Kraft in der lokalen Gemeinschaft sein wird, die Arbeitsplätze schafft und den Bewohnern die Möglichkeit gibt, etwas zu kreieren und zusammenzukommen. Dank dieser Initiativen haben wir etwa 50 neue Mitarbeiter eingestellt, die aus verschiedenen Gründen weit weg vom schwedischen Arbeitsmarkt waren – 12 von ihnen arbeiten bei DM“, erklärt Fredrik Håkansson Lundh, Area Manager, Ikea Retail Sweden.

Neue Kollektion

Im April gaben Ikea und Marimekko außerdem bekannt, dass die beiden Marken zusammenarbeiten, um eine Kollektion zu entwerfen, die von der Saunakultur und ihren tiefen Wurzeln im nordischen Lebensstil inspiriert ist. Die Einführung der Kollektion ist für März 2023 geplant. In der H22 City Expo enthüllen Marimekko und Ikea das erste Produkt – einen Duschvorhang – und den Namen der Kollektion: Bastua.

Alle drei Ikea-Arenen und Veranstaltungen im Rahmen der H22 City Expo sind für Besucher frei zugänglich.