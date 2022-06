Kamera-, Zonen-, Distanzsensoren und mehr: Gezieltes Führen und Anzeigen von Digital Signage-Inhalten dank Sensor-Technologie ist keine Neuigkeit mehr. Die direkte Interaktion mit den Kunden und eine einhergehende Verbesserung der Customer Journey ist der große Vorteil ihres Einsatzes. Im Retail-Bereich werden beispielsweise Licht- und Bewegungssensoren verwendet, die erkennen, ob ein Produkt steht oder angehoben wird. NFC-Sensoren geben durch Mikrowellen zusätzlich Auskunft darüber, welches Produkt angehoben wird. Der Digital Signage-Anbieter Peakmedia schildert ein Anwendungsbeispiel.

Für Personalshop entwickelte Peakmedia einen Verkaufsstand mit Digital Signage-Display und stattete ihn mit NFC-Antennen aus. Bei allen Produkten wurde ein NFC-Tag hinterlegt. Nimmt ein Kunde das Produkt in die Hand, erkennt das System, um welches Modell es sich handelt und spielt die dazu passenden Imagevideos aus. Da alle Inhalte an das jeweilige Produkt und an ein Testimonial gekoppelt sind, verändert sich auch der Sound und eine angepasste LED-Beleuchtung erscheint. Im Personalshop-Store konstruierte Peakmedia in Kooperation ein Digital Signage-Schuhregal. Beim Hochheben eines Schuhs wird hier der passende Content und die aktuell verfügbaren Größen aus dem Lagermanagement angezeigt. So sollen laut Peakmedia auch die Mitarbeiter entlastet werden können.

Bei der Verwendung von Sensoren sind laut Peakmedia Einschränkungen in der Kombination mit etwa Materialien, Raumbedingungen und Lichteinflüssen zu beachten. Bei Sensoren mit Abstandserkennung ist die Größe des Raumes sowie die Menge der Menschen ausschlaggebend für eine korrekte Messung, worauf bei der Programmierlogik geachtet werden sollte.