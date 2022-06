Travel Retail am Flughafen Toulouse – in der südfranzösischen Universitäts- und Airbusstadt wird erstaunlich viel geraucht. Doch ein Besuch des Point of Sales gibt einen Einblick in den Tabakverkauf der Zukunft mit Einheitsverpackungen. In Großbritannien muss Tabak am Flughafen bereits hinter Sichtschutzwänden verkauft werden, Frankreich folgt nun mit der Einheitsverpackung. (Übersicht)

Werbung am Point of Sale – egal ob gedruckt oder digital – ist mit Plain Packaging nicht mehr erlaubt. Seit 2017 sind in Großbritannien und Frankreich nur noch Einheitsverpackungen erlaubt, später zogen auch die Niederlande nach. So trist kann der Point of Sale wirken, ohne Farben, Werbung und Displays – auch wenn es bei Tabak durchaus sinnvoll ist.