Digitalisierung ist das Schlagwort, wenn es darum geht, Ladenfläche wieder relevant zu machen und Kunden in die Stores zu holen. Ebenso auf dem Vormarsch: Hybrid-Locations, die dem Shoppingerlebnis in irgendeiner Form einen Mehrwert bieten sollen. Wie sich ein solches Konzept verwirklichen lässt, zeigt die Leica Galerie in Wien – Fotogalerie und Kamera-Store zugleich. Digital aufgerüstet wurde der Leica-Store mit Medientechnik des Düsseldorfer Herstellers Tennagels.

Die Leica Galerie Wien soll Technik und Kunst verbinden: Im Erdgeschoss können sich Besucher neue Kamerasysteme ansehen; in der über dem Store angelegten Galerie können sie sich von wechselnden Fotografie-Ausstellungen inspirieren lassen. Ergänzt wird die Fläche durch eine 10 Quadratmeter große LED-Säule von Tennagels. Sie verfügt über einen Pixelabstand von 2,6 Millimetern. Durch die spezielle Form – zwei Mal 90 Grad abgewinkelt – sollen die Inhalte sowohl von außen als auch von fast jedem Winkel im Store wahrgenommen werden können. Somit soll das Display auch Laufkundschaft in die Galerie auf der Seilergasse in Wien locken.

„Marken wie Leica zeigen, dass sich Kunst und digitale Installationen wunderbar kombinieren lassen“, sagt Kai Rath Key Account Manager/ Project Manager bei Tennagels. Digitalisierung sei erst dann gut, wenn sie sich in Arbeitsprozesse und Umgebung integriere. Laut Kai Rath ist Leica dieser Link mit der Integration der LED-Wall im Galerie-Store gelungen.