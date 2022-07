Am 6. und 7.Juli 2022 fand im Hilton-Hotel am Münchner Flughafen nach zwei Jahren Covid-19-bedingter Zwangspause wieder der DSS Europe statt. Und für die Teilnehmer lohnte es sich: Hochkarätige Speaker und Aussteller konnten gewonnen werden. Es folgt ein Rückblick in Bildern (ebenfalls veröffentlichen wir eine Galerie der Speaker.