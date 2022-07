Unter dem Thema „Next Generation Retail“ werden Branchenvertreter auf dem virtuellen DMStalk am 21. September 2022 über aktuelle Retail-Trends diskutieren. Moderiert wird der Talk von Oliver Nitz, CMO bei Digitale Mediensysteme (DMS) in Wien. Dieser schloss kürzlich das Zertifikatsprogramm „EHI Retail Expert Program“ beim EHI Retail Institute in Köln ab, das Themen wie IT, E-Commerce und Connected Retail, Logistik und Payment umfasst. Damit will DMS das strategische Beratungsprofil im Bereich Omnichannel-Anwendungen stärken. Zum Talk können sich Interessierte unter diesem Link anmelden.

Oliver Nitz ist seit Ende 2018 für DMS tätig und seit Sommer 2021 von Salzburg aus insbesondere für Westösterreich und Süddeutschland zuständig. Seine Branchenschwerpunkte umfassen Retail und Automotive.