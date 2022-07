Sie haben die Digital Signage-Industrie maßgeblich geprägt und das Medium zu dem gemacht, was es heute ist: Business Critical. Die fast 60 Speaker gehören zu den Thought Leadern der DS-Branche. In 40 Panel-Diskussionen, Interviews und Präsentationen inspirierten sie die Besucher und regten mit ihren Ideen zum Nachdenken an. Hier das Speaker-Lineup des Digital Signage Summit Europe in München 2022: