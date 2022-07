Etulipa kündigt den Beginn einer Testphase des ersten Vollfarbdisplays an, das auf der Electro Wetting Display (EWD)-Technik basiert. Die Tests werden auf dem High Tech Campus Eindhoven und in Brookings, South Dakota, zusammen mit dem US-amerikanischen Display-Giganten Daktronics durchgeführt. EWD ist eine Art von E-Paper-Technologie – reflektierende Displays ohne Lichtemissionen und ohne hohen Stromverbrauch.

Im Tages- und Nachtdurchschnitt sollen Etulipa-E-displays 7 Watt pro Quadratmeter verbrauchen, zehnmal weniger als die üblichen digitalen Außenanzeigen. So müssen die Displays für die Installation auch nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.

Lesbarkeit ohne Lichtemission

Die Displays von Etulipa basieren auf der patentierten EWD-Technologie der zweiten Generation. Elektronische Papierdisplays wie diese nutzen das Umgebungslicht, das auf die Displayoberfläche fällt und reflektieren es zurück zum Auge des Betrachters. Da reflektierende Displays kein Licht emittieren, sondern reflektieren, verursachen sie keine Lichtverschmutzung. Bei sehr schwachen Lichtverhältnissen erhellt eine Hintergrundbeleuchtung den Screen.

Potential für DooH

Hans Feil, CEO von Etulipa, sagt: „Der Markt für digitale Displays wächst seit Jahren. Gleichzeitig haben viele Verbraucher den Wunsch, ihren Energieverbrauch zu senken und besser mit unserer Umwelt umzugehen. Wir glauben, dass dies das Interesse an neuen Arten von Displays mit dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck steigern wird.“ Hans Feil will mit der Etulipa-Lösung zeigen, dass es eine nachhaltige Alternative in der Welt der digitalen Außenkommunikation gibt. Er sieht im großflächigen Einsatz von reflektierenden Outdoor-Displays einen positiven Einfluss auf Wohnumfeld und Leben.

Die Produktion der Vollfarbdisplays in größeren Stückzahlen soll nach der Evaluierungsphase anlaufen.