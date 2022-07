LG Electronics wurde in den Vorstand der Connectivity Standards Alliance berufen. Die globale Organisation widmet der Entwicklung und Förderung universeller Standards für das Internet of Things.

Die neu ernannten Vorstandsmitglieder sind Don Williams vom Chief Strategy Office von LG und Sang Kim vom LG Chief Technology Office.

Mit seiner neuen Stellung innerhalb der Allianz plant LG, aktiv an der Entwicklung und Standardisierung von Matter, dem Open-Source-IoT-Protokoll der Allianz zur Verbindung von Smart-Home-Geräten, mitzuwirken und die Expansion des Smart-Home-Ökosystems anzuführen.

Matter im Mittelpunkt

Matter ist ein IP-basierender Kommunikationsstandard für Smart-Home-Technologien. Somit können Produkte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren und Daten austauschen, sodass Kompatibilitätsprobleme vermieden werden.

„Durch unsere Rolle im Vorstand der Allianz zeigen wir unser Engagement für die Schaffung einer besser vernetzten und komfortableren Zukunft“, sagt Kim Byoung-hoon, CTO und Executive Vice President von LG Electronics. „Mit Unterstützung von Matter wird unser wachsendes Angebot an intelligenten Produkten, einschließlich Fernsehern, Haushaltsgeräten und IoT-Geräten und -Sensoren, in der Lage sein, sich untereinander – und mit allen kompatiblen Lösungen – sicherer und einfacher zu verbinden. Wir werden so die Entwicklung des Smart Home für unsere Kunden noch weiter vorantreiben.“

IOT voranbringen

LG beabsichtigt, Matter in seinen Smart Home-Plattformen zu unterstützen, einschließlich der LG Thin-Q Smart-Home-Plattform und -App sowie der webOS Smart TV-Plattform.

„LG bringt von seiner breiten Produktpalette bis hin zu seinem technischen Know-how und seinen Konnektivitätslösungen viele Vorteile mit. Aber was die Allianz am meisten voranbringt, ist der innovative Fokus von LG“, sagt Tobin Richardson, Präsident und CEO der Alliance. „Wir freuen uns, dass LG unserem Vorstand beitritt, um uns bei der Entwicklung der nächsten Schritte mit Matter zu unterstützen und das Wachstum und die Verbreitung des IoT zu fördern.“