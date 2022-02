Die ISE und der IOT Solutions World Congress werden Partner: Besucher beider Events, die zeitgleich im Mai 2022 in der Fira de Barcelona stattfinden, können ohne zusätzliche Kosten die jeweils andere Veranstaltung besuchen. Die Eintrittskarte für eine Veranstaltung gilt auch für die andere.

Die Kooperation soll den Besuchern beider Veranstaltung die Möglichkeit geben, sich neue Ideen und Inspirationen aus einem anderen Technologiebereich zu holen – audiovisuelle Technologien, Digital Signage und Systemintegration bei der ISE, künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und das Internet der Dinge beim IOTSWC.

Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf die Konferenzen: Teilnehmer, die sich für eine der ISE-Konferenzen angemeldet haben, erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf das IOTSWC-Kongressprogramm erhalten – und umgekehrt.

Der DSS ISE Der Digital Signage Summit ISE findet in Barcelona am 11. Mai 2022 statt. Das Thema der Konferenz: The New Agenda. Der Summit befasst sich mit den wichtigsten Themen, die die Digital Signage-Industrie beschäftigen: Green Signage, die Branchenkonsolidierung, Best Practices und die neuesten Trends. Teilnehmer haben die Gelegenheit, Top-Speakern von führenden Integratoren, Lieferanten, Marken und Retailern zuzuhören.

Mike Blackman, Director von Integrated Systems Events, kommentiert: „Die Konvergenz von AV und IT war in den vergangenen zehn Jahren der wichtigste Branchentrend auf der ISE, und die inspirierenden Innovationen im Bereich IOT heben dies auf eine neue Ebene. Da unsere beiden Veranstaltungen im Mai dieses Jahres zur gleichen Zeit und am gleichen Ort stattfinden, ist es sehr aufregend, dass wir zusammenarbeiten. Die aufregende Welt der Profi-AV und die inspirierenden Innovationen im Bereich IOT machen alle möglichen Möglichkeiten zur Realität.“

Roger Bou, Director des IOTSWC, erklärt: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung. Wir vom IOTSWC glauben, dass einige der von uns vorgestellten Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge ein unglaubliches Transformationspotenzial für die professionelle AV-Branche haben, und dass die AV- und Systemintegrationsbranche ebenfalls dazu beitragen kann, bahnbrechende neue Lösungen für das Ökosystem der digitalen Transformation zu entwickeln.“

Vom 10. bis 13. Mai findet die ISE statt, nachdem sie von Anfang Februar wegen der hohen Corona-Zahlen in Mai verschoben wurde. Der IOT Solutions World Congress (IOTSWC) geht vom 10. bis 12. Mai über die Bühne.