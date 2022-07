Auf dem DSS Europe wird nsign.tv mit seinem Partner iiyama seine digitale All-in-One-Lösung vorstellen. Sie soll den Zugriff auf die volle Leistung der nsign.tv-Plattform ermöglichen, die in iiyama-Displays integriert ist – ohne dass ein externer Player benötigt wird.

Der DSS Europe Der Digital Signage Summit Europe findet vom 6. bis 7. Juli 2022 im Hilton am Münchner Flughafen statt. Die Veranstalter konnten mehr als 60 einflussreiche Persönlichkeiten der Branche als Redner rekrutieren, darunter C-Level-Führungskräfte, Konzept- und Content-Rockstars sowie Disruptoren, die die Zukunft von Digital Signage verändern werden. Sichern Sie sich schnell noch Ihr Ticket hier!

Die integrierte Lösung soll nicht nur externe Abspielgeräte überflüssig machen, sondern ermöglicht auch die Segmentierung des Screens in verschiedene Bereiche, die Verbindung von zwei oder mehr Displays, um Videowände, Menütafeln oder Megabanner zu schaffen, die Synchronisierung von Inhalten ohne Kabel oder Installationen, wodurch die Installationskosten gesenkt und die Projektumsetzung beschleunigt werden, sowie die Möglichkeit, mit dem Publikum zu interagieren, indem Inhalte über IOT-Applikationen wie Sensoren, NFC, QR-Codes oder Kameras gestartet werden.

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern von iiyama auf dem DSS Europe auszustellen und unsere All-in-One-Lösung zu präsentieren, die es kleinen, mittleren und großen Unternehmen und Marken ermöglicht, Multimedia-Inhalte mit einer einzigen leistungsstarken, zuverlässigen und skalierbaren Lösung zu erstellen, zu planen und über ihr Netzwerk von Bildschirmen abzuspielen, ohne dass ein technischer Service für die Konfiguration und Wartung erforderlich ist“, sagt Toni Viñals, CEO von nsign.tv.

Auf der DSS Europe wird auch Matthias Marschall als neuer Business Development Manager für nsign.tv in Europa öffentlich vorgestellt. In seiner neuen Position wird Matthias Marschall seine Arbeit darauf konzentrieren, das Geschäft von nsign.tv im Schlüsselmarkt Europa weiter auszubauen, wo das Unternehmen bereits Partner und Projekte in Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Polen und Portugal und anderen Gebieten hat.

Matthias Marschall, der Deutsch, Englisch und Spanisch spricht, hat einen großen Teil seiner Karriere bei dem nordamerikanischen Unternehmen CA Technologies verbracht, einem der weltweit größten Unternehmen in der Softwareentwicklung, das von Broadcom übernommen wurde.

Zu seinem Einstieg bei nsign.tv sagt Matthias Marschall: „Dies ist eine großartige Gelegenheit, in einem Markt, der mir sehr am Herzen liegt, weiter zu wachsen, Hand in Hand mit einem konsolidierten und expandierenden Team. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die Aktivitäten des Unternehmens in Europa zu verstärken und seine Position als eines der führenden Unternehmen in der Branche zu festigen.“