Brightsign gewinnt zwei AV-Veteranen für seine Führungsriege: Greg Herlein und Matt Neutra. Ersterer war zuvor bei Amazon Web Services tätig und kommt zu Brightsign als Head of Software Engineering. Matt Neutra verlässt die Bose Corporation und übernimmt für Brightsign die Rolle des Senior Product Manager sowie des Lead Experience Engineer.

Greg Herlein soll für das US-Unternehmen alle Softwareentwicklungen leiten. Software-Innovationen wie die BSN Cloud werden nach Angaben von Brightsign auch in Zukunft eine wichtige Rolle für das Wachstum des Unternehmens spielen. Greg Herlein war vor seiner Zeit bei Amazon lange bei Cisco tätig. Zu seinen SaaS-Kenntnissen gehören die Zertifizierungen als Solutions Architect, DevOps Engineer und Certified Developer. Er wirkte unter anderem an der Entwicklung des Walmart Smart Network, der Cisco Infinite Video Platform und der Cognitive-Networks-Werbeüberwachungsplattform mit. Für Brightsign war er bereits in der Vergangenheit tätig und entwickelte zu dieser Zeit das Sonos Retail Display.

Matt Neutra soll für Brightsign die Position in etablierten Märkten festigen und aufstrebende Segmente ausbauen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er laut Brightsign in den Bereichen Immersive Media, Erlebnisdesign und Digital Signage tätig. Für Bose gründete er unter anderem die Bose Demonstration Engineering Group. Er hält vier US-Patente für Hardware, Software, Immersive Media und Digital Signage.

Für Brightsign-CEO Jeff Hastings sind die beiden Zugänge ein großer Gewinn: „Wir haben uns für die nächsten Jahre ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt, und die Verstärkung unserer Führungsriege mit Spitzenkräften aus der gesamten Branche ist genau das, was wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen.“ Im Laufe der nächsten sechs Monate will Brightsign mehrere Modelle vorstellen, um die Familie der Serie-5-Mediaplayer zu vervollständigen.