Nach Bekanntgabe der Expansion in den US-Markt, verkündete Gude Systems nun die Erweiterung seiner Geschäftsführung. Der deutsche Hersteller von AV-fokussierten Stromversorgungs- und Überwachungslösungen berief Andreas Böttcher und Philipp Gude zum 1.6.2022 in die Geschäftsleitung.

Andreas Böttcher ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig und für die Produktentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Laut Gude, hat er mit seiner technischen Expertise die Erweiterung des Produktportfolios geprägt und die technologische Weiterentwicklung vorangetrieben. Als neuer Geschäftsführer ist er für den Bereich Technik verantwortlich.

Philipp Gude ist nach seiner Tätigkeit als Vertriebsingenieur bei einem IT-Systemhaus vor drei Jahren in das Vertriebsteam von Gude Systems gewechselt. Der Sohn des Gründers hat nach Angaben des Unternehmens die Vertriebsstrategie neu ausgerichtet und die Produkte innerhalb kurzer Zeit im Audio/Video-Markt bekannt gemacht. Die steigende. Umsätze und die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks in EMEA, USA und Australien zeugen laut Gude von seiner vertrieblichen Expertise und verschafften ihm nun den Posten des Geschäftsführers Vertrieb.

Philipp Gude auf dem DSSE

Der neue CSO von Gude Systems wird am 6. Juli auf dem DSSE 2022 in München sprechen. Im Expertenpanel „Repair, Reuse, Refurbish – Reinventing the Hardware Lifecycle“ wird Philipp Gude gemeinsam mit Christof Böhm von Sharp/NEC, Theresa Kirchweger von Umdasch und Florian Rotberg von invidis über Green Signage diskutieren. Sichern Sie sich Ihr Ticket für den DSSE!