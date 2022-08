Pop-up Stores sind oft nicht einfach zu finden, so ging es uns auch als wir den Zalora-Adidas Pop-up in Singapore suchten. Im etwas in die Jahre gekommenen Einkaufszentrum Bugis Junction, versteckt zwischen Textil Im- und Export präsentierte Zalora (Asiens Zalando) und Adidas einen bemerkenswerten Pop-up Store im Supermarkt Design. Die Gegend gilt als eines der coolsten Viertel des Stadtstaats – genau richtig für einen Popup Store.

Für zwei Wochen war der Pop-up-Store – eine Kooperation von Zalora (Asiens Zalando) und Adidas Original – in Singapore geöffnet. Mehr als 90 Artikel von Adidas, von Schuhen über Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen bis hin zu einem exklusiven Sortiment waren ausgestellt. Das Shopping Konzept ist einfach erklärt: Kunden scannen den QR-Code ihres Lieblingsartikels legen ihn in den Warenkorb der Zalora-App. Die Bestellung wird dann direkt an die Haustür geliefert.

Zalora hatte sich außerdem mit drei lokalen Künstlern, Hoon Jialing, Eman Raharno Jeman und Tiffany Tan, zusammengetan, um exklusive Geschenkverpackungen zu gestalten. Eine Goodie das es exklusiv nur für limitierte Zeit im Popup-Store gab.

Bemerkenswert war die Gestaltung des Popups – der konsequent einem Supermarkt nachgebaut wurde. Bestes Storytelling auf kleinstem Raum.