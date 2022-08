Umbau der Konferenztechnik im großen Stil: Das Deutsche Institut für Normung (DIN) modernisierte sein Berliner Tagungszentrum gemäß neuen UC-Anforderungen inklusive BYOD-Kapazität für 200 Teilnehmer. Das DIN engagierte hierfür die Kuchem Konferenz Technik mit der Integration des kompletten Videokonferenzsystems. Die 13 Meetingräume, darunter das Forum im 9. Stock, sind über ein Campus-übergreifendes Crestron-NVX-4K-System vernetzt.

AV-Netzwerk von Crestron

Kuchem setzte das Crestron-System mit mehr als 100 NVX-Teilnehmern auf. Zusammen mit 15 dezentralen Switches und Biamp-Tesira-Servern, die im gesamten Gebäude verteilt sind, bietet das System die notwendige Kapazität für die Verarbeitung von AV-Signalen. Um die Signalübertragung zu steuern, steht eine automatisiertes Routing-Matrix auf einem 32-Zoll-Touchscreen zur Verfügung.

BYOD für 200 Teilnehmer

Zu den Anforderungen an die neue Technik gehörte die „Bring-your-own-device“-Videokonferenzfähigkeit: Teilnehmer sollen sich über ihre eigenen Geräte jedes beliebigen Herstellers mit der Raumtechnik verbinden können. Im Forum, dem Konferenzsaal im 9. Stock des DIN-Turms, kann sich jeder der 200 möglichen Teilnehmer von seinem Platz aus der Videokonferenz zuschalten. Um Meetings zu übertragen, installierte Kuchem drei Roboshot-PTZ-Kameras von One Link, die sich zentral über ein Videopult steuern lassen. Die Raumtechnik lässt sich via Clickshare in Videokonferenzen einbinden. Kernstück des Forums ist eine 4K-fähige 5 Meter breite LED-Wand mit 1,5 Millimeter Pixelpitch.

Mikrofone von Shure

Für das Audiosystem griff Kuchem auf eine Soundanlage von HK Audio und Mikrofone von Shure Incorporated zurück: 91 drahtlose Sprechstellen der Shure-MXCW-Linie sind im Meetingraum verteilt. Sie unterstützen Dolmetscher-Integration, Redezeitmanagement und Abstimmungsfunktionen für die Sprachverständlichkeit. Daneben lieferte Shure Handsender derselben Linie sowie Schwanenhalsmikrofone für ein Rednerpult mit Frontdisplay.

Die restlichen Besprechungsräumen stattete der Integrator Kuchem mit 85- und 98-Zoll-Displays aus sowie mit digitalen PTZ Kameras von Aver, Biamp-Lautsprecher-Systemen und Biamp-Parlé-Beam-Tracking-Mikrofonie. Auch hier kommen die drahtlosen Shure-Sprechstellen mit mehreren Handsendern zum Einsatz. NVX-Signaleinspeisung erfolgt jeweils über die integrierten Tischtanks oder eine bidirektionale, drahtlose Anbindung über ein Clickshare CX-50.

Über weitere digitale Neuerungen verfügt der virtuelle Bewerberraum. Hier griff die Kuchem Konferenz Technik auf ihre Singlestand-Lösung zurück – ein Display mit Standrohr und integriertem Mediaplayer. Außerdem verfügen die 12 Projekträume über interaktive Samsung-Flip-2 Whiteboards, das hauseigene Restaurant über eine Public-Adress-Beschallungsanlage für Hintergrundmusik und kleinere Betriebsfeiern.