Begrünte Displays sind aktuell hoch im Kurs: Sie tragen Nachhaltigkeit nach außen und helfen Brands, sich zu Werten zu positionieren. Mit seiner luftfilternden Eigenschaft hat sich das pflegeleichte Moos als Screen-Begrünung durchgesetzt. Auch Werbekunden, die sich nachhaltig positionieren wollen, entdecken grüne Werbeträger. So ließ die Drogeriekette DM im Rahmen einer Kampagne drei Wartehallen in Salzburg vom Außenwerber Epamedia mit Moos verkleiden.

In der aktuellen OoH-Kampagne von DM präsentiert der Drogeriekonzern sein diesjähriges Motto „Spür die Kraft der Inspiration“, unter dem er sein nachhaltiges Sortiment bewerben will. Die Kampagne unter der Regie der Agentur Wavemaker zierte Plakate und Citylights in ganz Österreich. Teil des Rollouts war auch die grüne Wartehallen-Inszenierung von Epamedia in Salzburg. Neben der Moosverkleidung folierte der Außenwerber Teile der Glasflächen mit Motiven wie Schmetterlingen, was die Optik abrunden sollte.

Das Grün soll sich neben Asphalt und Stahl absetzen und so in die Köpfe der Passanten einprägen. Bei Werbekunden wie DM, für die das Konzept zur Markenbotschaft passt, sind grüne Werbeträger beliebt: „Die Idee, Wartehäuschen mit Moos zu begrünen, um so auf unser Anliegen aufmerksam zu machen, hat uns auf Anhieb begeistert“, so Christian Freischlager, Mitglied der DM-Geschäftsleitung.