Asien ist noch weit entfernt von Normalität im Reiseverkehr – exemplarisch der Flughafen Singapore Changi, wo zwei von vier Terminals immer noch pandemiebedingt geschlossen sind. Die fehlenden Passagiere spiegeln sich auch seit Pandemiebeginn in den Bilanzen von JC Decaux wider. Ob Werbung in der Metro von Shanghai oder an asiatischen Airports – es läuft noch nicht wieder rund.

Doch wo es wieder läuft – wie im Terminal 3 in Singapore – zeigen JC Decaux und das Dior-Beauty-DooH in Bestform. Zwei riesige, fast quadratische LED-Flächen vor der Sicherheitskontrolle im Terminal 3 sind unübersehbar, insbesondere mit dem leuchtenden Rot der aktuellen Dior-en-Rouge-Kampagne.

Auch in Zeiten, in der sich in der Branche alles um Programmatic dreht: Aufmerksamkeitsstarke Motive sind die Basis für jede erfolgreiche Kampagne.