Vergangene Woche fand die weltgrößte Gaming-Messe Gamescom nach zwei Jahren wieder vor Ort in Köln statt. Samsung hatte schon im Vorfeld das neue Odyssey Ark präsentiert, ein 55-Zoll-Gaming-Display mit 4K-Fähigkeit und 1000R-Krümmung. Auf Samsungs Gamescom-Stand konnten Besucher den Screen, der sich um 90 Grad in den Cockpitmodus drehen lässt, das erste Mal live erleben. Samsung baute eine „Odyssey City“ auf: In der „Ark Highlight Zone“ konnten Gaming-Fans auf den Displays der Odyssey-Serie spielen. In der „Samsung Gaming Hub Zone“ standen den Besuchern Displays zur Verfügung, auf denen sie Cloud-Spiele ohne zusätzliche Geräte zocken konnten.

