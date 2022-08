IFA 2022 Hightech trifft Grün in Berlin

Die Branche für Consumer Electronics und Home Appliances kommt vom 2. bis 6. September das erste Mal seit 2019 wieder im großen Format zusammen – und nutzt die Gelegenheit, um die Entwicklung zu einer nachhaltigeren Elektronikindustrie voranzutreiben. Auf der Innovationsplattform „IFA Next“ bekommen Forschungsinstitute, Startups, Verbände sowie Vertreter aus Industrie und Wissenschaft eine Bühne, um ihre Lösungen und Ideen zu präsentieren. Die großen Themen: Kreislaufwirtschaft, Mikroplastik und grüne Städte.

Wie die Ökobilanz von Smartphones verbessert werden kann, wird das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) am Beispiel der einzelnen Fairphone-Generationen zeigen. Nicht nur beim Smartphone sondern bei allen elektronischen Geräten haben eine CO2-neutrale Produktion, Reparierbarkeit und Recycling einen massiven Einfluss auf den CO2-Ausstoß eines Produktes.

Plastikneutral durch Digitalisierung – Das ist das Ziel des Start-ups Precycle, dass durch komplett digitalisierte Prozesse die Plastikkompensation im Einzelhandel, in Unternehmen und Privathaushalten etablieren will. Auch das Berliner Start-up Berlin Green präsentiert auf der IFA: Es will Indoor Gardening für jedermann und jede Fläche möglich machen – mit LEDs und Sensoren.

Neben den Präsentationen wird es eine Reihe von Podiumsdiskussionen und Vorträgen am 5. September geben. Mitdiskutieren werden neben Vertretern der Wirtschaft unter anderem Bundestagsabgeordneter Thomas Heilmann (CDU) und Silke Gebel (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses.

Hier geht es zum kompletten IFA-Programm.