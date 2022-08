Kabellose Kopfhörer für Brillenträger: Jlab wird auf der IFA in Berlin vom 2. bis 6. September 2022 die Jbuds Frames mitbringen – Mini-Bluetooth-Speaker, die am Brillengestell befestigt werden. Damit will Jlab eine Alternative zu Overhead- oder In-Ear-Kopfhörern anbieten – sowohl für den privaten Gebrauch als auch in einer Office-Umgebung. Außerdem schirmen die Jbuds die User nicht komplett von ihrer Umgebung ab. Für Personen in der Nähe soll der Sound bei mittlerer Lautstärke kaum zu hören sein.

Der Klang der Mini-Speaker, die auf die Brillenbügel gesteckt werden, soll mit einer Frequenz von 20 Hz bis 20 kHz auf die Ohren des Trägers abgestimmt sein. Die JBuds Frames verfügen über ein integriertes Mikrofon, sind also auch für Telefonate geeignet. Mit dem BYOF-Design (bring your own frame) können die Träger – im Gegensatz zu Audio-Brillen – zwischen ihren Brillen wechseln. Sie bieten zudem einen Schutz vor Spritzwasser, können also auch bei leichtem Regen getragen werden.