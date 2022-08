LG wird auf der IFA 2022 einen neuen OLED-Fernseher vorstellen: den Evo Gallery Edition TV, Modell 97G2. Der 98-Zoll-Fernseher soll der bisher größte OLED-TV der Welt sein – und eines von LGs Highlight auf der Messe in Berlin, die von 2. bis 6. September stattfinden wird. Er verfügt über 8K-Auflösung mit mehr als 33 Millionen selbstleuchtenden OLED-Pixeln. Zusammen mit dem Alpha-9-Gen5-AI-Prozessor sollen so naturgetreue Bilder entstehen. Details zur Markteinführung in den wichtigsten Märkten will LG in den kommenden Wochen bekannt geben.

Durch die OLED-Technologie, die ohne Hintergrundbeleuchtung auskommt, verfügen die Gallery Edition TVs über ein schlankes Design, das sich nahtlos in die Wand integrieren soll. Auf die IFA bringt LG außerdem weitere 8K-fähige Modelle für das Home Entertainment mit: den 88-Zoll LG Signature OLED 8K (Modell 88Z2) und den 86-Zoll QNED TV (Modell 86QNED99). Ebenfalls in Berlin zu sehen ist der große 136-Zoll-4K-Micro-LED von LG.